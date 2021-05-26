Росія відмовляється продовжувати місію ОБСЄ на кордоні з Україною

Російська сторона блокує продовження місії ОБСЄ на кордоні України та Росії. У Москві відмовляються від пролонгації роботи місії на 4 місяці.
Про блокування Росією продовження прикордонної місії ОБСЄ у мережі повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
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У Москві не хочуть продовжувати прикордонну місію ОБСЄ
Росія відмовляється продовжувати прикордонну місію ОБСЄ на українсько-російському кордоні більше, ніж на 2 місяці,
– написав Йозвяк.
За його словами, зазвичай місію продовжують на 4 місяці.
Журналіст також наголосив, що існує високий ризик того, що місію ОБСЄ припинять після 31 липня 2021 року. Остаточне рішення щодо прикордонної місії оголосять 27 травня.
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні: коротко
- СMM ОБСЄ – це неозброєна цивільна місія, яка працює у всіх регіонах України.
- Її основні завдання – неупереджено та об'єктивно спостерігати й звітувати про ситуацію в Україні, а також сприяти діалогу між усіма сторонами конфлікту.
- Місія почала свою роботу 21 березня 2014 року на підставі запиту від уряду України до ОБСЄ і консенсусного рішення всіх 57 країн-учасниць ОБСЄ.