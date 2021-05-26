Росія відмовляється продовжувати місію ОБСЄ на кордоні з Україною

Російська сторона блокує продовження місії ОБСЄ на кордоні України та Росії. У Москві відмовляються від пролонгації роботи місії на 4 місяці.

Про блокування Росією продовження прикордонної місії ОБСЄ у мережі повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

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У Москві не хочуть продовжувати прикордонну місію ОБСЄ

Росія відмовляється продовжувати прикордонну місію ОБСЄ на українсько-російському кордоні більше, ніж на 2 місяці,

– написав Йозвяк.

За його словами, зазвичай місію продовжують на 4 місяці.

Журналіст також наголосив, що існує високий ризик того, що місію ОБСЄ припинять після 31 липня 2021 року. Остаточне рішення щодо прикордонної місії оголосять 27 травня.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні: коротко