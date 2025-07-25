Росія відправляє на фронт викрадених українських дітей, – The Times

Росія змушує викрадених українських дітей воювати Батьківщини, коли їм виповниться 18 років. Київ має переконливі докази, зокрема, списки призову й інформацію про загиблих на полі бою.

Це підтвердив керівник ОП Андрій Єрмак, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times.

Читайте також "Україна робить шоу для Європи": Росія цинічно пояснила депортацію українських дітей

Що відомо про викрадених українських дітей, яких Росія відправляє на війну?

Видання зазначає, що за оцінками, із 2014 року з окупованих територій на Сході України росіяни вивезли 35 000 дітей, зокрема, під дулом пістолета.

Зараз з'являються нові докази того, що коли ці діти досягають 18 років, загарбники призивають їх до російських батальйонів і відправляють на передову, де викрадені українці можуть зіткнутися на полі бою зі своїми ж друзями, батьками або братами.

Достеменно невідомо, скільки саме уже призвали окупанти. Однак за деякими оцінками, йдеться про тисячі осіб.

Українські урядовці наголошують, що примус підлітків до бойових дій служить двом цілям Кремля. По-перше, йдеться про розв'язання проблеми нестачі військових ресурсів у Росії, яка вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 1 000 000 солдатів.

По-друге, це нова жорстока форма психологічної війни проти українського народу. Вона є результатом особистого наказу російського диктатора Володимира Путіна.

Єрмак заявив, що український уряд уже отримав вагомі докази цієї практики агресора. Зокрема, документи про призов. Також тіла українських підлітків зараз знаходять на полі бою.

Мета Путіна полягає в тому, що він не хоче, щоб Україна існувала. Росіяни хочуть знищити нове покоління українців, і готують нових солдатів проти країни, де вони народилися,

– заявив керівник ОП.

Посадовець констатував, це жахливо. Також наголосив, що це дуже серйозний сигнал для всього світу.

Він підтверджує, що сьогодні російський режим є терористичним режимом,

– підкреслив Єрмак.

Виконавчий директор Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету підтвердив журналістам, що його команда розслідує масу конкретних свідчень щодо викрадених дітей, яких примушували воювати. Працюють над тим, щоб представити документальні докази.

Хоча деякі викрадені діти виховуються або усиновлені російськими сім'ями, незалежні дослідники виявили, що приблизно 95% відправляються до таборів перевиховання. Підлітків відправляють до військових навчальних центрів.

Це, ймовірно, найбільше викрадення дітей під час війни з часів Другої світової,

– наголосив Натаніель Реймонд.

Дослідники ідентифікували 116 різних місць, де утримуються викрадені українські діти. Більшість з них у Росії, а деякі аж на тихоокеанському узбережжі.