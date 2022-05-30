Росія відправляє на кордон Курської області додаткові війська, артилерію та ракетні установки

Росія постійно вдається до обстрілів прикордонних територій України. Тепер для цього в Курську область відправили додаткову техніку.

Курська область Росії межує із Сумської областю України. Це був один з напрямків наступу російських окупантів під час вторгнення до України 24 лютого. Та згодом українцям вдалося вибити ворога, тож вони відступили на територію Росії.

Варте уваги Ракетами, мінометами та САУ: росіяни знову обстрілювали Сумщину

Після цього російські військові вирішили вдатися до обстрілів території України з Росії. При цьому це можуть бути як ракетні обстріли з реактивних систем залпового вогню, з самохідних артилерійських установок чи мінометів, так і за допомогою авіації. В Сумській області не минає і дня, щоб не було обстрілу. Зазвичай окупанти ціляться в цивільні об'єкти, руйнування яких, на їх думку, має здійснити психологічний тиск на місцеве населення. Серед таких – церква чи дитячий садок, або територія сільгосппідприємства. Під час таких обстрілів страждають мирні жителі.

Натомість росіяни постійно скаржаться на обстріли їх прикордонних сіл. Це робиться з метою нагнітання обстановки як в регіоні, так і серед російського населення, щоб виправдати війну проти України.

Тепер же до Курської області зігнали додаткову кількість російської армії з технікою – артилерійських та ракетних установок. Відтак можна очікувати, що кількість обстрілів Сумської області внаслідок цього лише збільшиться.

Інформацією про "роботу армії" вже "похвалився" і курський губернатор Роман Старовойт, прокоментувавши чергові "вибухи" в регіоні.

, що росіяни під час своїх обстрілів. Це металеві дротики в 3 – 4 сантиметри довжиною, які тисячами вкладають в артилерійські чи танкові снаряди. Після вибуху вони розлітаються на чималу дистанцію – до 300 метрів. Такі ж бойові елементи судмедексперти знаходили в тілах мирних українців, яких рашисти вбили в Бучі та Ірпені.

Росія використовує такі обстріли, щоб стримувати українську армію на цій ділянці фронту. такі обстріли називають "турбуючі". Адже через це Україна не може перекинути своїх військових звідти на Донбас, де йдуть інтенсивні бої. Бо тоді доведеться послаблювати ділянку фронту, звідки росіяни знову можуть перейти в наступ.

Де на Сумщині були обстріли

Вранці понеділка, 30 травня, ворожа артилерія з боку російського села Тьоткіно тричі обстрілювала прикордоння Сумщини. Це Курська область. Якраз під час цього обстрілу і було виявлено флешетти. Сталеві стержні з російських снарядів пошкодили будівлі та майно жителів у Шосткинському районі.

Також прикордонники зафіксували ще три обстріли прикордоння Сумщини вночі: 5 мінометних пострілів з боку російського села Понури та : пострілів з РСЗВ з боку населеного пункту Гуєво.

Окрім того, ворожа авіація здійснила 2 авіаудари по території Хотінської селищної об'єднаної територіальної громади.

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