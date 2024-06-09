Росія посилає молодих африканців вмирати у війні проти України, – Bloomberg

Росіяни відправляють на війну в Україні молодих африканців, зокрема погрожуючи депортацією із країни у випадку відмови.

Видання посилається на європейських посадовців та українського високопосадовця. Зазначають, що Кремль змусив тисячі мігрантів та іноземних студентів воювати проти України. Зокрема додадкову живу силу ворог використав для наступу на Харківщині.

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Європейські посадовці зазначили, що російські чиновники все частіше погрожують не продовжувати візи африканським студентам і молодим робітникам, якщо вони не погодяться приєднатися до армії.

Африканців змушують воювати

Ба більше, джерело повідомило, що Кремль вербує засуджених зі своїх в'язниць, а деяких африканців, які перебувають у Росії за робочими візами, затримують і ставлять перед вибором: депортація чи участь в бойових діях. При цьому деякі з них змогли підкупити російських чиновників, аби залишитися в країні та уникнути військової служби.

Практику відправки мігрантів і студентів у бій під примусом Росія веде з початку війни. Серед них особливо великі втрати, оскільки їх все частіше залучають до наступальних маневрів для захисту більш підготовлених підрозділів.

Іноземці, яких залучає Росія, потраляють у полон

Український високопосадовець розповів, що серед полонених, яких ЗСУ беруть у полон, зросла кількість іноземних бійців. Особливо часто серед них зустрічаються африканці і непальці.

"Росія проводить глобальну кампанію з вербування іноземних найманців у щонайменше 21 країні, в тому числі в кількох країнах Африки", – свідчать дані розвідки.

Їм пропонують вигідні бонуси при підписанні контракту та зарплати. Вербують особливо часто мігрантів і студентів, які раніше шукали роботу в Росії, а в деяких випадках заманюють людей обіцянками прибуткової роботи, перш ніж відправити їх на фронт.

Видання зазначає, що здатність Росії мобілізувати значно більшу кількість військ може стати важливим фактором у війні проти України.