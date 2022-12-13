Росія відійде до кордонів 1991 року, – полковник ЗСУ назвав головну ознаку

На фронті у росіян успіхів немає, а от внутрішня ситуація напружена. З позиції нападника вони планують переходити у позицію жертви, аби не знищити себе повністю.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Росія вже зараз розуміє, що відійде до своїх визнаних кордонів і перейде в тактику захисту, переконаний експерт.

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На думку Світана, всі дії Росії після 27 лютого спрямовані на те, що відійти назад, і щоб цей відхід їх не притис. Вони вже керовано пішли з-під Києва, з-під Сум, Чернігова, Ізюма, з правого берега Херсону.

"Вичавлять" з України

За словами Світана, Путін зрозумів, що не здійснить свої плани ще на третій день війни.

Тоді Україна піднялася і зупинила ті нещасні 100 тисяч росіян зі зброєю, які з наскоку вирішили захопити 40-мільйонну країну,

– зазначив Світан.

Військовий переконаний, що невдовзі окупанти почнуть відходити й із Запорізької області, з лівого берега Херсону, з півночі Луганської області. А врешті відбудеться "вичавлювання" їх з Криму та Донбасу за допомогою воєнних механізмів.

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Росія повернеться до визнаних кордонів

Росія завжди відступає керовано, аби їх не притисла відступна хвиля, впевнений спікер.

За словами Світана, уже зараз впевнено можна сказати, що Росія планує повертатись до кордонів 1991 року. На це вказують дії губернаторів деяких російських областей. В Білгородській, Курській, Брянській областях починають зводити засічні лінії. А після їхнього відходу з Донбасу, переконаний військовий, такі лінії з'являться і в Воронезькій та Ростовській областях.

В усіх областях на кордоні з Україною вони будуватимуть лінію фронту. На неї відійдуть і далі будуть нібито захищатись від НАТО,

– зазначив Світан.

Експерт прогнозує, що в обороні росіяни перейдуть в позицію жертви. Вони спробують втриматися на політичному плаву і об'єднати Росію, аби вона не розпалась остаточно.

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