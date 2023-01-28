Росія відвела авіацію у більш дальні області: чи вплинуло це на удари по Україні

Російську стратегічну авіацію відвели у більш дальні області країни-терористки. Проте окупанти не припиняють обстрілювати українські міста.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ підполковник Юрій Ігнат. Переміщення російських винищувачів відбулося після низки ударів українськими дронами по ворожих військових аеродромах.

Цікаво Над Славутичем пролетів швидкісний об'єкт: у Повітряних силах розповіли деталі

Як впливає на обстріли відведення авіації Росії

За словами Ігната, хоча тепер російська стратегічна авіація відведена у більш дальні області, зокрема до Мурманська, це майже ніяк не ускладнює окупантам процес завдання ударів ракетами повітряного базування серії "Х". Бомбардувальники долітають до району Каспійського моря з різних аеродромів і звідти атакують наші міста.

Також загарбники тепер б'ють по Києву і прикордонних областях України із нових ЗРК С-400. Зокрема, вони розміщені на території Білорусі та Брянської області. Подібне відбувалося 31 грудня та 14 січня.

С-400 стріляють по наземних цілях на дальність до 230 кілометрів. Час підльоту є настільки коротким, що повітряну тривогу просто не встигають оголосити. Зарадити цьому можна лише превентивними ураженнями цих систем, покладаючись на дані розвідки.

Слід знищувати їх на позиціях, використовуючи різні засоби, в тому числі ударні безпілотники,

– наголосив Ігнат.

Україна хоче отримати винищувачі: що відомо