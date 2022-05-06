Росія відвела більшу частину військ від Маріуполя, – Пентагон

Війська, які раніше Росія кинула на Маріуполь, країна-агресорка вирішила відвести на північ міста. Проте окупанти продовжують обстрілювати його з артилерії та завдавати авіаційних ударів.

Про такі спостереження щодо російських військ повідомив на брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі.

Важливо У Маріуполі ворог за підтримки авіації поновив штурм "Азовсталі"

За його словами, більшість російських сухопутних військ, які були спрямовані в Маріуполь, відійшли й висунулися на північ.

Представник американського оборонного відомства зазначив, що на околицях міста зосереджується невелика кількість підрозділів окупантів, а саме пару батальйонно-тактичних груп.

Джон Кірбі розповів, що окупанти атакують українські сили, використовуючи авіацію та артилерію по околицях Маріуполя й заводу "Азовсталь". При цьому самі російська війська "повільно" просуваються вперед, адже основні бойові дії тривають у східній частині Донбасу.

"Успіхи" до 9 травня

Речник Пентагону додав, що не бачить жодних змін у веденні чи динаміці дій Кремля в міру наближення 9 травня.

"Було припущення, що Володимир Путін хоче рекламувати велику "перемогу" в Україні, виступаючи під час традиційного військового параду на Красній площі. Але США все ще вважають, що Росія відстає від графіка і не досягає очікуваного прогресу в Донбасі", – підсумував Кібрі.

Росіяни готують "парад" в Маріуполі

Російські окупанти готують "парад" 9 травня у перетвореному на руїни Маріуполі. Туди прислали чиновника з адміністрації Кремля Сергія Кирієнка та рупора пропаганди Володимира Соловйова.

Рішення окупантів – надзвичайно цинічне: мовиться про те, аби Маріуполь став центром "урочистостей". Саме тому з вулиць терміново забирають тіла вбитих жителів та прибирають центральну частину міста від завалів та нерозірваних боєприпасів.

Нагадаємо, що за 2 місяці російська армія вбила у Маріуполі понад 20 тисяч мирних жителів. Це більше, аніж нацисти за два роки окупації міста під час Другої світової війни.

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