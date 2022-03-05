Росія відвела кораблі поближче до Криму через погодні умови

5 березня 2022 , 01:04
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Джерело:

фейсбук-сторінка Генштабу ЗСУ

Генштаб ЗСУ розповів про ситуацію в акварторії Чорного моря. Російські загарбники відвели свої кораблі поближче до окупованого Криму.

Це – актуальна інформація станом на початок доби 5 березня. Як пояснили у Генштабі ЗСУ, наразі окупантам довелося відвести свої кораблі.

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Якою є ситуацію у Чорному морі

Ворог зробив це після завершення демонстраційних дій щодо готовності до проведення висадки морського десанту в районі Одеса – Затока. Причина – погіршення погодних умов. 

Загарбник відвів корабельне угрупування та кораблі десанту у район західніше Кримського півострова,
– зазначили у ЗСУ. 

Раніше у Генштабі повідомляли, що Росія вивела морські сили у Чорне море. Їхнє завдання – уражати надводні сили ВМС України. Проте страждали цивільні судна та їхні екіпажі. 

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Автор: Ірина Буртик