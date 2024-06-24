Росіяни визнали, що їх РЕБ призвели до загибелі людей на пляжі у Севастополі, – Братчук

Російська протиповітряна оборона стала причиною загибелі людей у Криму. Під час атаки на військовий об'єкт окупанти збивали ракету над пляжем, де відпочивали люди.

Речник Української добровольчої армії "Південь" в етері телемарафону Сергій Братчук заявив, що росіяни публічно визнали, що їх дії призвели до загибелі мирних людей, інформує 24 Канал.

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Також Сергій Братчук зазначив, що Росія фактично визнала, що окупанти цілеспрямовано збивали ракету над цивільним пляжем, над мирними громадянами.

У пресрелізі міністерства оборони Росії, вони визнали, що робили усе, аби ці уламки, або ця ракета впала саме на цивільних людей. Росіяни зазначили, що зусиллями РЕБ вони відвели ракету від військового об'єкту,

– зазначив він.

Ракета летіла на військовий об'єкт

Братчук ще раз наголосив, що ракета летіла саме по військовому об'єкту, що є законною ціллю для нас. При цьому, як влучно зауважив речник, згодом російське обронне відомство змінило звіт, але "скріни не горять". Ба більше, ворог сам собі протиречить, адже згодом вказали, що працювали по цілі ППО "Панцир", та цікаво, що балістику цей комплекс збивати не може. Тобто, це – брехня, додав Братчук.

Речник також вкотре нагадав кримчанам, що не слід перебувати на окупованій території, де розташовані військові об'єкти.

"Пляж, про який іде мова в Севастополі розташований менш ніж за кілометр від пункту управління військової частини", – зауважив Братчук.

Демілітариція Криму

Процес демілітаризації окупованого Криму продовжується.

"Сили оборони цілеспрямовано знищують протиповітряну оборону ворога на території нашого українського Криму", – зазначив Братчук.

Речник зазначив, що ЗСУ "виколюють очі та обрізають вуха" у ході спецоперацій на окупованому півострові, маючи на увазі виведення з ладу радіотехнічних, радіолокаційних радарів, які можуть відслідковувати ситуацію на території України, що допомогає окупантам планувати бойові дії проти наших регіонів.

Ця робота приносить результати. Ми чекаємо цікаву інформацію про те, що відбувалось уночі по різних локаціях у Криму. Наші Сили оборони працюють. Наступний етап – деокупація,

– наголосив речник.

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