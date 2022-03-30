Росія вигадала новий спосіб морського розбою, – МЗС про запуски мін у дрейф Чорним морем

Військово-морські сили Росії продовжують вдаватися до злочинних дій у Чорному морі. Тепер кораблі країни-агресора розкидають там безконтрольні дрейфувальні боєприпаси.

Про це стало відомо, коли кілька з таких помітили неподалік від берегів Туреччини та Румунії 26 – 28 березня. Зокрема, у Румунії знешкодили 2 таких боєприпаси. При цьому, зухвалість таких дій у тому, що це міни, які колись належали українській армії. 29 березня на це вже відреагувало Міністерство закордонних справ України.

Раніше Туреччина виявила ще одну міну у Чорному морі, тепер біля кордону з Болгарією

Усе заради дискредитації України

Міністерство закордонних справ акцентує, що це вже далеко не перший розбійний вчинок флотилії Росії від початку вторгнення. Адже раніше їхні кораблі захоплювали та знищували цивільні морські судна. Також вони використовуються для бомбардування території України з моря.

Тому використання морських мін у якості безконтрольних дрейфуючих боєприпасів є просто новим витком злочинних дій росіян у морі. Проте вони свідчать про те, що Росія продовжує вигадувати нові способи морського розбою.



Одна з виявлених у Чорному морі мін / Фото Міноборони Румунії

Росія вигадала новий вид морського розбою. Вона свідомо вдається до провокацій та дискредитації України перед міжнародними партнерами. Держава-агресор прагне приховати свою незаконну діяльність у Чорному морі, що суперечить принципам та нормам міжнародного морського та гуманітарного права

– повідомили в МЗС України.

Річ у тім, що виявлені боєприпаси були українськими до 2014 року. Проте окупанти їх привласнили в момент незаконного захоплення під свій контроль Автономної Республіки Крим. Відтак, якщо запуск мін призведе до трагедії, міжнародна спільнота вже знатиме, що це черговий злочин армії Росії.



Міна запущена росіянами / Фото Міноборони Румунії

Що це за міни Згодом стало відомо, що це міни типу МЯМ або ЯМ. Це боєприпаси, які мають дуже просту, проте вкрай смертоносну конструкцію. Вони завжди прибиваються до берега та дрейфують неподалік від нього



Якщо відбувається зіткнення з кораблем, це безповоротно призводить до його потоплення. А великий заряд вибухівки може призвести й до великих людських втрат.



Про ідентифікацію мін написав військовий експерт і автор книг про завдання морських спецпідрозділів Згодом стало відомо, що це міни типу МЯМ або ЯМ. Це боєприпаси, які мають дуже просту, проте вкрай смертоносну конструкцію. Вони завжди прибиваються до берега та дрейфують неподалік від ньогоЯкщо відбувається зіткнення з кораблем, це безповоротно призводить до його потоплення. А великий заряд вибухівки може призвести й до великих людських втрат.Про ідентифікацію мін написав військовий експерт і автор книг про завдання морських спецпідрозділів H I Sutton



Знищення російської морської міни / Фото Міноборони Румунії

Що було відомо про міни раніше

За інформацією ЗМІ, Росія "розкидала" приблизно 450 таких мін.

Кремль після цього одразу звинуватив Україну. Мовляв, розмістили міни саме наші моряки.

Першу російську міну Туреччина виявила 26 березня. Через це довелося зупинити рух протокою Босфор.

Згодом про такий "сюрприз" повідомили й у Румунії, де навіть показали знищення міни.

Кожна з цих країн почала розслідування. Проте важливо, що вони не звинуватили в інциденті Україну.

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