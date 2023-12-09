У ракетах і дронах Росії всі компоненти зі Заходу, – Генштаб

У командуванні ЗСУ навели докази, що росіяни виготовляють зброю зі запчастин західних компаній. Власне, окупантам вдається, очевидно, через фірми-посередники оминати обмеження.

Андрій Рудик – спікер Центру досліджень трофейного і перспективного озброєння та військової техніки Генштабу ЗСУ. В ефірі "Ми – Україна" 9 грудня він розповів про зброю, яку загарбники виготовляють зі західних компонентів, – інформує 24 Канал.

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У якій зброї Росії є західні компоненти

Речник приніс в телевізійну студію мікросхеми, які були вилучені з російського озброєння. За його словами, мікросхеми західного виробництва є всередині:

ракет Х-101;

дронів "Шахед";

безпілотників "Орлан";

танків "Прорив";

РСЗВ "Торнадо".

Також Рудик показав друковану плату, яку зняли з російської ракети Х-101; навігаційний блок для артилерії; пристрій для захисту та шифрування інформації.

Представник Генштабу наголосив: у ракетах Х-101, якими Росія б'є по українській інфраструктурі, з російського – лише пластина, на якій розміщуються мікросхеми.

Не лише у російських ракетах, а й в безпілотниках (є західні компоненти – 24 Канал). Те, що стосується електроніки та високих технологій, все є іноземного походження. Тобто іноземні комплектуючі.

Як констатував фахівець, один з чіпів призначений для того, аби проводити спеціальні обчислення і звіряти координати. Зокрема фіксувати, чи ракета не збилась з курсу, чи летить точно в ціль.

Речник Генштабу розповів про західні компоненти в російській зброї: дивіться відео

За словами представника командування ЗСУ, ворог використовує західні частини навіть техніці, яку почали створювати за часів СРСР. Скажімо, у танках Т-90М "Прорив" стоять відповідні тепловізійні пристрої та оптика.

Водночас Андрій Рудик не заперечив, що санкції проти Росії не діють. Він підтвердив, що обмеження справді ускладнюють виробництво зброї для окупантів. Проте, вочевидь, не тою мірою, якою було б потрібно.

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Додамо наостанок, що Європейський Союз готує 12 пакет санкцій проти Росії. Він буде спрямований на підрив здатності Кремля вести війну проти нашої держави. Зокрема, обмеження планують вести проти тих, хто допомагає режиму ватажка-злочинця Путіна, який сидить у Москві.