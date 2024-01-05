У США щось знають: Ігнат розповів, чому складно визначити, чи використала Росія ракети від КНДР

Раніше у Білому домі заявили, що Росія почала використовувати проти України ракети, виготовлені в КНДР. Водночас для того, аби це точно встановити може знадобитися кілька днів.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат у етері телемарафону розповів, що військово – промисловий комплекс Росії та Північної Кореї тісно пов'язані. Тому визначити, чи використовує Росія ракети від КНДР буде непросто.

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Ракета розривається на тисячі уламків

За словами Ігната, ракети, які виготовляє Північна Корея, будуть схожі на ті, які Росія виробляє сама, тому процес ідентифікації ускладнюється. Однак не лише це становить певні труднощі.

Ракета, яка летить по балістичній траєкторії, розривається на тисячі уламків, а ідентифікувати озброєння можна лише знайшовши щось вціліле з якимись маркуваннями,

– сказав речник Повітряних сил.

Водночас він висловив впевненість, що "США щось таки знають", тож будуть проводити потрібні дослідження.

Як північнокорейські балістичні ракети відрізняються від російських