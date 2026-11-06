Під прикриттям "режиму тиші" в Олешках: Росія перекинула понад тисячу військових на Херсонщину

Окупаційні війська скористалися режимом тиші в Олешках. Загарбники перекинули понад тисячу своїх солдатів на окуповану частину Херсонщини.

Про це повідомив керівник підрозділу безпілотних систем 34-ї окремої бригади морської піхоти ВМС України Ярослав Мороз в інтерв'ю проєкту "Крим.Реалії".

Як росіяни скористалися перемир'ям?

За словами Мороза, окупанти накопичили сили на позиціях, з яких українські військові витісняли їх протягом останніх шести місяців. У результаті росіяни змогли наблизитися приблизно на 20 кілометрів до лінії бойового зіткнення.

До початку перемир'я ситуація на лівобережжі Херсонщини була вигіднішою для Сил оборони. Українські військові розширили зону ураження, відтіснили противника та порушили його логістичні маршрути.

Крім того, росіяни завезли значну кількість боєприпасів і військового обладнання до Олешківської лікарні. За словами Мороза, окупанти навмисно використовують медичний заклад для розміщення військових вантажів, розраховуючи, що українські захисники не атакуватимуть цю будівлю, де перебувають цивільні пацієнти.

Він також розповів, що українські військові відстежували пересування російської техніки. Зокрема, після заїзду транспорту до міста виїхало значно менше машин і особового складу, ніж прибуло.

Українські військові не виключають, що російське командування формує ресурси для спроби наступу на Херсон. Водночас наразі масованих штурмів на цій ділянці фронту не фіксують. Однак окупанти продовжують поодинокі переміщення військових і техніки, які Сили оборони оперативно знищують.

Вони приїхали просто на машинах, як це було у 2022 році, а потім, коли машини виїжджали, то ми відстежували це все, і виїхало набагато менше машин, виїхало набагато менше особового складу. Масованих штурмових спроб ще не було, були поодинокі переміщення. Всі ці поодинокі переміщення були припинені, а особовий склад ліквідований. Масованих штурмових дій на цей час немає. Але ми до них готові,

– підкреслив Ярослав Мороз.

Нагадаємо, з 27 жовтня до 1 листопада в районі тимчасово окупованих Олешок діяло гуманітарне перемир'я. Його організували за координації першої леді США Меланії Трамп, щоб доставити допомогу цивільним і забезпечити евакуацію людей.

За цей час до регіону доправили необхідну гуманітарну допомогу, а з міста вдалося евакуювати майже 800 людей.