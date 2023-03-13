Росія використала в Україні гібрид ракети та плануючої бомби "Гром-Е1": з'явилися докази
Джерело:Defence Express
Росіяни використовують у війні плануючі бомби та ракети. Зокрема, в Україні знайшли уламки "Гром-Е1". Таке озброєння має особливо небезпечні характеристики.
Вже фіксували використання УПАБ-1500В, а 12 березня з'явились фото невдалого використання російського аналога JDAM-ER, який впав у Донецьку.
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Використання "Гром"
У мережі 13 березня опублікували відео з уламками "Гром-Е1". Це гібрид плануючої бомби та ракети. Однак локація, де його знайшли, невідома.
- Аналітики не сумніваються, що це саме "Гром-Е1". Він має характерні крила, які розкриваються у повітрі. Однак боєприпас оснащений реактивним двигуном, який дозволяє збільшити дальність скидання.
- Загальна вага сягає 594 кілограм, а бойової частини – 315.
- За інформацією російських джерел, "Гром-Э1" має дальність ураження до 120 кілометрів. Проте це залежить від висоти та швидкості носія й тому показник у 120 км реалізується при скиданні з висоти 12 кілометрів та швидкості 1600 кілометрів на годину. При менших показниках польоту дальність цілком може бути меншою.
Боєприпас зроблений на основі ракети "повітря-земля" Х-38. Її взяли на озброєння у 2013 році, після чого розробник декларував її модернізації. Є досить мало фото та відео літаків з Х-38, відтак ця ракета залишається у Росії малопоширеною.Зверніть увагу! Експерти наголошують, той факт, що Росія активно використовує плануючі бомби, коли з далекобійного озброєння фіксувалось лише використання керованих ракет Х-59, потребує особливої уваги.