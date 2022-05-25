Росія використала вже 60% запасів високоточної зброї, – розвідка

Російські війська використала більшу частину своєї високоточної зброї. Ці запаси країна-агресорка стрімко вичерпує.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

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Він констатував, що перші 2 місяці повномасштабного вторгнення ракетні обстріли були хаотичними. Згодом ситуація змінилася.

За нашими даними, якщо говорити про високоточну зброю, то використано вже приблизно 60% запасів. По деякім видам, навіть і більше – 70%. Є відповідні нормативні вимоги по тому пороговому рівню, який необхідно тримати в військах, і по тих же самих "Іскандерах" цей пороговий рівень майже настав,

– зазначив Скібіцький.

Водночас Росія не може поповнювати запаси так само швидко, як Радянський Союз.

"Вони не мають таких потужностей і швидкого виробництва високоточної зброї, тим паче економічні санкції, політичні санкції, які накладені на Росію, не дозволяють зараз активно, широкомасштабно використовувати компоненти іноземного виробництва", – підкреслив представник української розвідки.

Росіяни змінити тактику

За даними українських розвідників, росіяни змінили тактику застосування високоточного озброєння. Якщо раніше по об'єкту застосовувалися 2 чи 4 ракети, то зараз чітко обирається об'єкт та ціль, а після цього по ньому випускають від 8 до 12 ракет різного формату. Або балістичні, або крилаті ракети наземного, або морського, повітряного базування, для того, щоб бути готовим вразити цю ціль.

Ми бачимо зміни, і ми розуміємо, що ресурс високоточного озброєння, високоточних боєприпасів у Росії на граничному рівні,

– підсумував представник воєнної розвідки України.

Додамо, що станом на 25 травня загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі досі не минула.

Окупанти активно обстрілюють цивільні об'єкти

Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по українських містах. Президент Володимир Зеленський прокоментував ворожі обстріли, які трапилися нещодавно.

Глава держави зазначив, що, звичайно, Росія зробила вже все можливе, щоб на її території не залишилося жодного місця для культури. Проте він не може зрозуміти, до чого тут українська Харківщина.

Хай би в себе в Росії й підривали те, що в них залишилося від будинків культури, якщо їм так хочеться,

– наголосив Зеленський.

Президент розповів, що окупанти також вдарили по Одеській та Житомирській областях. Окрім цього, вони продовжують спроби наступу на Донбасі.

Глава держави підсумував, що все це й багато іншого, що російська армія зробила за час із 24 лютого і з 2014 року, потребує справедливої відповіді. Зеленський заявив, що Росія повинна компенсувати усі збитки, які завдала Україні

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