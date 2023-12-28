Росія використовує Білорусь для викрадення українських дітей: Лубінець пояснив схему

Дмитро Лубінець розповів, що росіяни викрадають дітей з тимчасово окупованих територій через Білорусь. Такими діями Кремль намагається приховати факт перебування дітей саме в Росії.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини пояснив, що стосовно агресії Росії проти України до нього надійшло орієнтовно 1000 звернень щодо порушень прав дітей. Проте Лубінець наголошує, що ця цифра не показує масштаби трагедії, адже насправді багато хто до них не звертається.

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Росія використовує Білорусь, щоб депортувати українських дітей

Єльський університет у нещодавній доповіді написав про 2400 українських дітей, яких Росія вивезла до Білорусі. Дмитро Лубінець розповів, що у нього дані приблизно такі ж. Адже виникла нова системна проблема – росіяни депортують українських дітей саме через територію Білорусі.

За моєю інформацією, вони постійно складають нові списки дітей, які зараз перебувають на тимчасово окупованій території України, зокрема в Донецькій і Луганській областях, які будуть через територію Білорусі вивезені до Росії. Напевно, в такий спосіб росіяни намагаються максимально закрити інформацію про те, що діти перебувають на території Росії,

– розповів Уповноважений.

За його словами, для російських загарбників Білорусь – це додатковий чинник того, як приховати інформацію щодо депортованих українських дітей.

"Тобто? встановлення факту депортації та верифікація дитини – це кропітка робота. Нам треба встановити, хто взяв дітей, звідки, як він їх привіз на територію Росії. А коли це відбувається через територію Білорусі, то як знайти таку інформацію на її території? Максимально складно", – розповів Дмитро Лубінець.

Останні дані про депортацію українських дітей