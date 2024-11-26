Як Росія використовує бомбардувальники, які Україна віддала 25 років тому: розслідування "Схем"

В 1999 році Україна передала Росії ракети та стратегічні бомбардувальники в обмін на погашення заборгованості за спожитий російський газ. Зараз ці Ту-160 перебувають у бойовому складі російської армії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на масштабне розслідування "Схем". Журналісти проаналізували серійні номери літаків у розшуканій в архіві угоді тих часів та дані з міжнародних авіареєстрів. Також номери літаків вдалося співставити з номерами бомбардувальників, що зараз – за даними української розвідки – використовуються ворожою армією.

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Що відомо про угоду між Україною та Росією щодо літаків

У 1999 році Україна передала Росії літаки, ракети і обладнання за 275 мільйонів доларів для списання газових боргів.

В рамках угоди Росія отримала:

11 бомбардувальників;

575 крилатих ракет Х-55;

12 турбогвинтових двигунів з нульовим нальотом;

запасні частини для бомбардувальників;

наземне і радіоелектронне обладнання.

Відомо, що цей документ підписали тодішній прем'єр-міністр України Валерій Пустовойтенко та Владімір Путін. За даними журналістів, передача літаків та ракет відбулась без погодження Верховної Ради.

Важливо! Вартість озброєння була заниженою у десять разів. Про це йдеться у висновках Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання в Збройних Силах України та підриву обороноздатності держави у період з 2004 по 2017 роки.

Передачу бомбардувальників Росії журналістам прокоментував тодішній президент України Леонід Кучма.

Я переконаний, що у 1999 році передача Росії бомбардувальників та ракет була технічно і економічно вигідною та не несла реалістичних загроз. Звичайно, вже під кінець своєї другої каденції, коли (особливо після конфлікту навколо Тузли) вже було можна розрізнити реваншистську сутність нової російської влади, я не передав би Росії навіть набагато менш руйнівних засобів. Та історія не має умовного способу,

– пояснив він.

За словами Кучми, навіть якби стратегічні бомбардувальники залишилися на озброєнні України, це не значно би допомогло під час війни.

Росія має засоби ППО, здатні протистояти ракетам класу Х-55, у той час як величезні за розміром та відносно низькошвидкісні бомбардувальники ще у перші дні війни стали б легкою здобиччю російських засобів ураження як у повітрі, так і на аеродромах,

– сказав експрезидент.

Журналісти "Схем" ідентифікували десять українських стратегічних літаків, які наша країна передала до Росії. Йдеться про Ту-160, яким в Росії надали інші назви: "Микола Кузнецов", "Василь Сенько", "Олександр Новиков", "Володимир Судець", "Олексій Плохов", "Андрій Туполев", "Ігор Сікорський".

Зараз щонайменше 6 літаків перебувають у бойовому складі армії Росії.