Росія використовує дітей як заручників інформаційних терористів
Джерело:Центр протидії дезінформації
Країна агресорка використовує у своїй пропаганді навіть дітей. За даними Центру протидії дезінформації, їх використовують як заручників.
Про це у Центрі протидії дезінформації при РНБО України заявили після низки акцій на підтримку війни проти України, в якій були залучені неповнолітні.
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Фахівці Центру протидії дезінформації зафіксували масові випадки залучення неповнолітніх та дітей дошкільного віку для підтримки терористичних дій Росії, зокрема:
- школи примусово влаштовують "акції";
- дітей не допускають до об'єктивної та неупередженої інформації;
- залучення дітей з інтернатів та дитячих будинків, оскільки не буде заперечень від батьків.
Тож окупант, не знаючи меж своєї нищівної діяльності, тероризує не тільки наших дітей, а й власних,
– мовиться у повідомленні.
Також у Центрі протидії дезінформації нагадали про Конвенцію ООН про права дитини (1989 року), яка передбачає, що діти мають право на:
- вільне висловлювання особистої думки, формування власних поглядів, розвиток власної громадської активності;
- одержання інформації, що відповідає їхньому віку;
- право на свободу, особисту недоторканність та захист гідності.
Міжнародна спільнота не має залишатись осторонь від зомбування і використання дітей.
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