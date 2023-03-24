Окупанти почали застосовувати керовані авіаційні бомби: що це таке та які регіони в небезпеці

Уночі 24 березня російські загарбники атакували Сумську область керованими плануючими авіаційними бомбами – власними аналогами американських JDAM-ER. Ворог скинув 11 таких боєприпасів.

До цього були зафіксовані епізодичні застосування такого типу зброї. Наприклад, бомбу УПАБ-1500В вагою близько 1 500 кілограмів ворог скинув на Чернігівщину. Також окупанти використовували свої гібриди бомб та ракет "Гром-Е1" та власне свій аналог JDAM-ER.

Зверніть увагу Росія вдарила по Сумщині своїм аналогом американських "розумних" бомб, – Defense Express

Які авіаційні бомби є в Росії та які міста під загрозою

Керовані авіаційні бомби – це боєприпаси, які оснащені аеродинамічними поверхнями та системою наведення для збільшення ймовірності влучання в ціль.

Відомо, що у Росії є керовані авіаційні бомби УПАБ-500В з вагою 500 кілограмів та "Гром-Е2", який є варіантом "Гром-Е1" без двигуна і збільшеною в 1,5 раза бойовою частиною. Однак даних про масове виробництво таких бомб немає.

Також в Росії декларували прийняття на озброєння плануючої бомби "Дрель" з вагою 540 кілограмів, яка має дальність планування до 30 кілометрів та замість осколово-фугасної бойової частини несе 15 самоприцільних суббоєприпасів.

Для скидання бомб такого типу російські літаки не заходять в зону ураження української ППО. Тому ці бомби несуть серйозну небезпеку. Відстань, на яку ворог може скинути такі боєприпаси залежить від швидкості літака та висоти, яку він може набрати. Під загрозою ударів такими бомбами є прикордонні та прифронтові райони, зокрема Чернігів, Суми, Харків, Херсон, Запоріжжя та навколишні населені пункти.

Як протидіяти цим бомбам

Найефективнішим засобом проти керованих авіаційних бомб є знищення її носія – винищувача. Зараз ворог користується тим, що розуміє радіус дії української ППО, яка не здатна вражати його винищувачі на пускових позиціях.

Тому ситуацію допоможуть змінити американські ЗРК Patriot та французько-італійські SAMP/T. Наприклад, американський комплекс здатен вражати ворожі цілі на значній висоті на відстані до 150 – 160 кілометрів, що удвічі більше, ніж наявний в України ЗРК С-300. Водночас SAMP/T має дальність до 100 кілометрів. Питання тільки у кількостях комплексів, які отримає Україна – чи достатньо їх буде для того, щоб прикрити всі ділянки.

Однак навіть одне вдале застосування і знищення ворожого винищувача при спробі запуску бомби може відбити бажання росіян застосовувати подібну тактику в майбутньому.

24 березня атакувала Сумську область "Шахідами" та керованими авіаційними бомбами. Пуски дронів здійснювались з північно-східного напрямку. Тактична авіація ворога була піднята із двох російських аеродромів – Морозовськ та Ахтубінськ. Десять винищувачів Су-35 випустили 11 керованих авіабомб та одну ракету Х-31П.