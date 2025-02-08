Як окупанти приховують паливо після ударів по НПЗ: "Атеш" з'ясував стратегію ворога

Росія використовує нову стратегію зберігання палива після успішних ударів по НПЗ. Так, окупанти маскують техніку з пальним.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис "Атеш" в телеграмі.

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Як росіяни приховують паливо після ударів по НПЗ

Окупанти ховають паливо в автоцистернах і маскують їх у житлових дворах.

Раніше партизани повідомляли, що міністерство оборони Росії розробило нову стратегію зберігання палива після серії успішних ударів Сил оборони України по російських нафтобазах.

Зараз ми отримуємо дедалі більше підтверджень цьому: цілі колони паливозаправників і автоцистерн виходять із Криму, переміщуються до лінії фронту, а потім маскуються в житлових районах і у дворах,

– ідеться в дописі.

Як зазначають в "Атеш", російська армія виявилася нездатною захистити свою інфраструктуру, тож тепер змушена постійно пересувати пальне, ховати його під навісами, у сараях, біля магазинів і житлових будинків.

"Це спроба уникнути ударів, але ми фіксуємо кожен маршрут і точку зберігання", – додали у партизанському русі.



Окупанти ховають паливо в автоцистернах і маскують їх у житлових дворах / Фото "Атеш"