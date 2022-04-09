Росія використовує нову техніку розміщення маячків для наведення ракет в Україні

Загарбники почали використовувати в Україні нову техніку розміщення маячків для наведення ракет. Попередня була не надто успішною.

Про те, як російські загарбники робили раніше та що змінилося тепер, 24 канал повідомляє з посиланням на людей, ознайомлених з цими особливостями.

Читайте також Подають патрони: чому Україна воює не тільки з Росією, а й з Білоруссю

Схема, яка працювала раніше

В окупантів є високоточні калібри. "Однак наводитися по GPS вони можуть лише умовно", – розповів співрозмовник.

Якщо треба завдати удару у конкретне місце, а ракеті потрібно подолати велику відстань, тоді використовують додаткові засоби наведення – маячки.

Раніше Росія надсилала на українські землі людей, які розкидали ці маячки. Однак українські захисники їх ловили, а маячки масово знищували. Охочих займатися таким вже не дуже багато.

Нова тактика з розміщення маячків

У зв'язку з неуспішністю попередньої тактики росіяни вирішили вдатися до нової.

Скидають маячки куди треба з БПЛА та за допомогою інших спеціалізованих засобів,

– пояснив співрозмовник.

Для цивільних інструкції такі: якщо побачили такий маячок, його слід чимось засипати. Тканину краще не використовувати. Обов'язково потрібно повідомити про знахідку тероборону, поліцію, органи самоврядування.



Росія використовує нову техніку розміщення маячків / Фото для 24 каналу

Зверніть увагу – змінилась стратегія дій Росії, – Бутусов: дивіться відео