Росія використовує окупований Крим як військову базу: на техніці з'явився новий знак

Росія у 2014 році окупувала Крим, який перетворює на повноцінну військову базу. Російські "визволителі" переміщують свою техніку на півострові.

Росія звозить військових

Повідомляється, що 4 березня за напрямком Феодосія – Джанкой пройшло 18 вантажівок з позначкою Z. Натомість у зворотному напрямку поїхали 4 вантажівки та два "панцирі", які, ймовірно, були пошкоджені.

Це важливо Ворог залучив літаки оперативно-тактичної авіації з Білорусі та Криму, – Генштаб ЗСУ

Також Росія переміщає свої війська. Зокрема, через Керч залізничним сполученням пройшов у бік Джанкою ешелон із 23 вагонів з військовими.

"Очевидці стверджують, що такі ешелони проходять тут вже 3 день поспіль", – йдеться у повідомленні.

Росіяни почали використовувати нове маркування білою фарбою – ⧖. Таку позначку помітили на військовому автомобілі "тигр", який їхав у напрямку Сімферополь-Джанкой/Армянськ.

За цим напрямком проїхали три вантажівки.

У Криму переповнені лікарні

Чорним морем продовжують розсікати човни ворога. Один з таких був помічений в районі Гурзуфа. У небі були помічені винищувачі та бомбардувальники.

Росія на війні проти України втратила близько 10 тисяч людей. Повідомляється, що лікарні Армянська, Красноперекопська та Джанкоя переповнені пораненими.

У цих лікарнях приймають тільки військових. У кожному місті приблизно 1000 – 1500 поранених.

Також ворог використовує цивільне населення. У день нападу на Україну (24 лютого) окупанти встановили пускові установки на подвір'ї приватних будинків на півночі Криму.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.