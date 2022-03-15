Росія використовує ракети-обманки у своїх "Іскандерах": допомагають обходити ППО України, – ЗМІ
Джерело:New York Times
Американська розвідка заявила, що балістичні ракети, які запустила Росія по Україні, містить несподіванки: приманки, які обманюють радари протиповітряної оборони і ракети теплового пошуку.
Цими приманками оснащені балістичні ракети малої дальності "Іскандер-М".
Увага Росія може планувати хімічну чи біологічну атаку в Україні, – Міноборони Великої Британії
За словами представника американської розвідки, кожен із пристроїв має приблизно фут завдовжки, форму дротика білого кольору з помаранчевим хвостом.
Вони випускаються балістичними ракетами малої дальності "Іскандер-М", які Росія направляє з мобільних пускових установок через кордон.
Кожний наповнений електронікою і виробляє радіосигнали, щоб заглушити або підробити ворожі радари, які намагаються знайти "Іскандер-М", і містить джерело тепла для притягнення вхідних ракет,
– розповіли у розвідці.
До слова, Росія все більше покладається на повітряні бомбардування, обстріли міст та цивільного населення з застосуванням заборонених видів боєприпасів.
Путін оскаженів, коли дізнався, наскільки дорогими ракетами обстріляли Вінницю – відео