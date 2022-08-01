"Радянський Союз повернувся": як росія використовує українських дітей для пропаганди

росіяни часто використовують у своїх пропагандистських роликах українських дітей, яких окупанти викрадають із захоплених територій. Це схоже на повернення в Радянський Союз. А в окупованих містах загарбники знову встановлюють пам’ятники Леніну.

Про це 24 каналу розповів колишній уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба. Він зізнається, що теж бачив ролики з пропагандою, на яких є українські діти.

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За його словами, це повернення назад в Радянський Союз. Адже росіянам більше немає чого принести, крім "русского мира" та вбивств дітей.

росіяни однозначно використовують наших дітей. І тих дітей, яких викрали з Маріуполя чи інших територій, показують, що нібито вони вже навчаються в росії та “радісні”. Знаєте, Радянський Союз повернувся,

– заявив Кулеба.

Колишній уповноважений президента з прав дитини наголосив, що в тих містах, які окуповані в Донецькій чи Запорізькі області, росіяни повитягали забуті вже пам'ятники Леніну та встановили на площах. Також окупанти розвішують червоні прапори, білборди з радянською символікою тощо.

"Їм немає до чого зачепитися. Вони розуміють, що Україна – проєвропейська країна і їм треба "витягати з шафи скелети", грати на тих старих речах, які знайомі людям похилого віку”, – зазначив Кулеба.

Він додав, що Україна намагається евакуювати дітей з окупованих територій. "І в тому стані, в якому вони знаходяться, можу сказати, що вони всі травмовані. І ще треба багато часу, щоб вони оговталися", – сказав Кулеба.

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До слова, Микола Кулеба також розповів, що за одного вбитого свого солдата росіяни забирають 10 українських дітей, щоб поповнити свою популяцію. А також намагаються русифікувати українських дітей.

За його словами, Україна змогла ідентифікувати близько 11 тисяч викрадених дітей. Це згідно з останніми даними МВС. Крім того, є понад 600 пунктів перебування дітей. В росії заявили, що понад 100 дітей-сиріт, які були вивезені з Донбасу, їх всиновили.