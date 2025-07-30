Українська розвідка знайшла чергові підтвердження масового вивезення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Дані про злочини передані до правоохоронних органів.

Кіберфахівці ГУР МО України провели масштабну операцію, що дозволила отримати доступ до серверів так званого "уряду Криму". Про це інформує 24 Канал із посиланням на ГУР.

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Що відомо про нові докази викрадення українських дітей на окупованих територіях?

В результаті проведених оперативних дій розвідники змогли знайти документальні підтвердження примусового переміщення дітей з Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей.



Документальні підтвердження викрадення українських дітей / ГУР

Йдеться про тисячі файлів, серед яких списки насильно вивезених українських дітей, їхні особисті характеристики, незаконні рішення про передачу дітей під нагляд громадян Росії, а також адреси нинішньої їх перебування.



Нові докази незаконного вивезення дітей з України / ГУР

Тисячі файлів із безцінною для правосуддя інформацією про один із найбільших воєнних злочинів рф – викрадення українських дітей – уже передані до правоохоронних органів. Вони будуть проаналізовані та долучені до кримінальних проваджень,

– зазначив представник ГУР Андрій Юсов.

У розвідці запевняють, що подібні кібероперації допоможуть повернути дітей додому й притягнути всіх причетних до відповідальності. А жоден злочин проти України не залишиться безкарним.

Раніше повідомлялося про те, що Росія відравляє викрадених українських дітей на фронт. Досягнувши повноліття, вони мобілізуються в російську армію та змушені воювати проти України.