Кремль ставить ультиматуми НАТО замість реальних кроків до миру, – ЦПД

Замість реальних кроків до миру російська дипломатія вчергове вдається до своєї "улюбленої тактики". У Кремлі знову видають ультиматуми й "заговорюють" дипломатичні зусилля.

Про це в понеділок, 9 червня, попередили в Центрі протидії дезінформації при РНБО, передає 24 Канал. Там звернули увагу на останнє інтерв'ю заступника міністра закордонних справ країни-агресорки Сєргєя Рябкова.

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Що означають заяви Рябкова

Для пропагандистських ЗМІ російський дипломат заявив, що врегулювання "конфлікту із Заходом" нібито неможливе без так званої зупинки експансії НАТО. Ба більше, скорочення контингенту Альянсу у Східній Європі "пішло б на користь безпеці континенту".

Рябков нагадав про ультиматум Владіміра Путіна з вимогою скорочення сил НАТО перед початком повномасштабного вторгнення в Україну. За його словами, ці умови все ще актуальні для Росії.

Меседжі Рябкова продовжують давню кремлівську риторику / ЦПД

Такі заяви вкотре демонструють: Росія не зацікавлена в припиненні війни. Замість того, щоби погодитись на реальні заходи деескалації, зокрема припинення вогню, Москва висуває вимоги союзникам України,

– пояснили в ЦПД.

Це частина давньої кремлівської риторики про нібито "першопричини війни" – розширення НАТО, так звані загрози для Росії тощо. Подібні меседжі є спробою нав'язати світові, що питання миру залежить від рішень НАТО, а не Москви.

До слова, напередодні в ЦПД оцінили погрози Росії ядерним ударом. "Ядерні страшилки – це частина пропаганди страху, якою вони завжди лякали західні суспільства для досягнення своїх цілей без війни", – зазначив Андрій Коваленко.