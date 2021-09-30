Росія вимагає віддати 350 метрів території України, – у ТКГ розповіли про нові заяви окупантів
Джерело:24 канал
Представники окупантів у Тристоронній контактній групі блокують розв'язання питання контрольно-пропускних пунктів на кордоні. Зокрема вимагають віддати частину української території, щоб відкрити КПВВ у Золотому.
Для цього та сторона проявляє чудеса креативності, вигадуючи різноманітні приводи. Про це в ефірі 24 каналу розповів член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш.
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Гармаш: Питання відкриття КПВВ у Золотому знову на паузі
Він пригадав, до цього представники окупантів заявляли, що Україна нібито не давала їм гарантії безпеки. Згодом вони змінили свою позицію. Мовляв, все отримали і їх це влаштовує. Але під час останнього засідання ТКГ від них пролунало: "Ми вітаємо гарантії безпеки, але не підтверджуємо".
За словами журналіста, та сторона вважає, що начебто наша країна неправильно визначила точку нуля – місце, з якого починається контроль сторін над "сірою зоною".
Фактично вони вимагають віддати їм 350 метрів нашої території, аби відкрити КПВВ у Золотому. Тому це питання знову залишається на паузі і поки що ніяк не розв'язується,
– наголосив представник Донецька в ТКГ.
Що таке "сіра зона" на Донбасі?Джерело: "Українська правда"
Це нейтральна територія по обидва боки лінії фронту. Поняття з'явилося у 2014 році після підписання мінських угод. Крім цього, є перелік населених пунктів, по яких проходить лінія розмежування, і які розташовані в "сірій зоні". Юридично всі вони підконтрольні Україні.
Не бачу сенсу йти на такі поступки, – Гармаш
Гармаш припустив, що рішення щодо відкриття КПВВ у Золотому буде прийматися на вищому політичному рівні. Однак додав, що не бачить сенсу йти на такі поступки. Адже задовільнивши одну вимогу окупантів, з'являться й інші.
Наприклад, та сторона може відкрити КПВВ, а наступного дня – закрити. Однак Україна назад лінію нуля не пересуне.
"Кожен метр нашої території омитий кров'ю наших військових. Я вважаю, що віддавати її їм непотрібно і недоцільно", – підсумував член української делегації в ТКГ.
Гармаш розповів про нові вимоги представників окупантів у ТКГ: дивіться відео
Ситуація на окупованих територіях: останні новини
- Представники ОБСЄ заявили про погіршення ситуації на окупованому Донбасі. За їхніми даними, такого не було з липня 2020 року.
- Зокрема зросла кількість порушень режиму припинення вогню. У вересні щодня спостерігачі фіксували в середньому 250 обстрілів. Також збільшилась кількість жертв серед цивільного населення.
- Крім цього, Росія блокує роботу представників ОБСЄ. Бойовики обмежують їхнє пересування, глушать безпілотники, а спостерігачів виганяюять зі своїх пунктів пропуску на кордоні, які межують з ОРДЛО.