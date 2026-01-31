Це неможливо, – Жорін прокоментував загарбницькі мрії Росії про Донеччину

В рамках переговорного процесу Росія вимагає, щоб Україна вивела свої війська з Донецької області.Однак втілювати такі загарбницькі мрії ворога наша країна точно не буде.

Це зробити не можна навіть юридично. Таку думку 24 Каналу висловив заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін, зауваживши, що саме це і гальмує переговорний процес.

Про загарбницькі мрії Росії про Донеччину

Заступник командира Третього армійського корпусу зазначив, що наразі для росіян немає причин, чому їм потрібно іти на поступки чи компроміси в переговорах. Кремль абсолютно чітко висловив свою позицію і не збирається її змінювати, паралельно показуючи, що Москва "готова" до діалогу, що є грою.

Водночас переговори мають відбуватись, до них треба долучати Західних партнерів. Однак на перемовинах суттєво щось зміниться виключно тоді, коли в нас будуть сильніші позиції. В іншому випадку, на думку Жоріна, ми будемо "танцювати" навколо позиції Росії.

Росіяни мріють про всю Донецьку область. Однак в наші країні немає людини чи органу, щоб юридично чи навіть морально задовольнити цю потребу. Це неможливо, ми не можемо віддати частину українських територій,

– наголосив він.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський заявив, що вимагати від Києва вивести війська з Донеччини – це не компроміс. Для України, за словами президента, такі вимоги Росії є неприйнятними, оскільки це змінює територіальну цілісність нашої країни.

Що відомо про територіальні поступки України?