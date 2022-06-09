Росія вимастила обличчя г*мном перед світом і подала приклад своєму протеже у ЄС

Сумна іронія полягає в тому, що Угорщина одержала своє місце у ЄС і НАТО не через якісь успіхи у реформах чи у чомусь взагалі, а суто через комплекс вини Заходу перед Східною Європою.

Невиправданий аванс

За те, що кинули їх у пазурі московського хижака після Другої світової й мовчки спостерігали за тим, як Москва придушує волю тієї ж Угорщини 1956 року.

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Тепер Угорщина допомогає Москві нищити іншу державу, спираючись на членство у цих самих ЄС і НАТО.



Нині Угорщина допомагає Росії нищити Україну / Фото Mind.ua

Ненажерливість Москви не минула

Після численних закликів "не ображати московію" у тамтешній Думі виник законопроєкт про "скасування визнання незалежності Литви".

Коротше кажучи, у відповідь на заклики "зберегти обличчя", вони знову взяли і вимастили це обличчя густим шаром г*мна. І ще поїли цього ж г*мна.

Важливо – як Угорщина заблокувала транзит зброї для України через свою територію: дивіться відео