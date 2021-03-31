Росія випробовує адміністрацію Байдена, – NYT про загострення під Шумами

Смертельний обстріл позицій ЗСУ під Шумами привернув увагу чиновників у США та Європі. Коментуючи різке загострення на Донбасі, вони відзначають, що у такий спосіб Кремль випробовує Білий дім.

"Обмін артилерійським та кулеметним вогнем на Донеччині тривав більшу частину доби. Бої через так звану лінію зіткнення зазвичай є коротшими", – підкреслили у NYT.

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Й додали, що це – не єдина ознака загострення на Донбасі. Адже міжнародні спостерігачі протягом останніх тижнів помітили у російсько-окупаційних військ нове озброєння.

В Європейському командуванні Збройних сил США заявили про найвищий рівень тривоги через те, що Росія нарощує додаткові війська на кордоні з Україною.

Артилерійські обстріли почастішали. А учасники переговорів з боку Росії попереджали про зрив мирних переговорів, які тягнуться роками,

– наголосили у виданні.

Зауважимо, що напередодні Рада схвалила заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту. Нардепи вимагають, аби Росія припинила бойові дії на Донбасі.

Що сталося під Шумами? 26 березня російсько-окупаційні війська



2 їхні побратими отримали осколкові та кульові. Вони перебувають під наглядом медиків у шпиталі в Харкові. Стан здоров'я – середній та тяжкий. 26 березня російсько-окупаційні війська обстріляли позиції ЗСУ. Внаслідок дій противника загинули 4 захисники України. 2 їхні побратими отримали осколкові та кульові.

В ухваленій 30 березня постанові українські парламентарі, зокрема, закликали країни Заходу продовжувати та посилювати політичний та економічний тиск на Росію.

Як реагують у США

Під час виступу в парламенті головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону з Україною на півночі, сході та півдні.

Думки представників Вашингтону щодо загострення на Донбасі розділилися. Деякі вважають, що Кремль "брязкає зброєю", але не прагне відновлювати свій наступ, пише NYT.

Інші ж заявляють, що наміри Путіна незрозумілі й операція, призначена для випробування нового президента (Байдена – 24 канал), може перерости у щось зловісніше.

"Це може бути блюзнірством, але Кремль випробовує нову адміністрацію", – сказав Бен Ходжес, колишній командувач американською армією в Європі.

Генерал-лейтенант у відставці також додав, що Росія не зацікавлена у реальному мирі для України й хоче зберегти країну якомога більше дестабілізованою.