Окупанти заявили, що вперше випробували ФАБ-3000 на Харківщині, і виклали цинічне відео удару

Російський блогер, пов'язаний із авіагалуззю, 20 червня виклав ролик ураження триповерхового будинку в Липцях на Харківщині, де буцімто були українські військові. Він заявив, що це зроблено ФАБ-3000.

24 Канал зібрав, що відомо про ці випробування. Цікаво, що величезна ФАБ-3000 – не новітня розбробка. Ця керована авіабомба вагою три тонни з'явилася 1946 року, СРСР використовував її в Афганістані.

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Росіяни нібито випробували ФАБ-3000: деталі

Новація полягає в тому, що ворог "прикрутив" до авіабомби УМПК (універсальний модуль корекції та планування).

Це перше бойове застосування в історії людства бомби такого калібру з УМПК,

– хизуються росіяни.

Z-блогер ствердив, що бомба відхилилася на десять метрів, але це все одно "гарний результат", бо "це одна бомбочка, а їх можна кинути десять". За його словами, ФАБ-3000 має радіус ураження в 230 метрів, а її уламки є смертоносними на дальності 1240 метрів.

Відео випробувань ФАБ-3000 у Липцях: дивіться ролик

У Defense Express уточнили, що ціллю в Липцях стала лікарня. Юліан Рьопке називав споруду будівлею "Нової пошти". В будь-якому випадку ясно, що це був цивільний об'єкт.



Порівняння розмірів різних ФАБ / Фото Апостроф

Що не так із заявами росіян про випробування ФАБ-3000

Ця бомба дуже важка, а в росіян небагато носіїв для неї. Видання "Наша Ніва" раніше цитувало цього ж Z-блогера, який писав, що нести ці бомби можуть хіба що Ту-22М3. Імовірно, це можуть робити і Су-34, але тоді вони будуть повільні і стануть ласими цілями для ЗРК.

А ще пропагандист наголошував, що розробляти модуль для ФАБ-3000 треба буде з нуля, а цілей для нього немає. Адже з ураженням чудово справляється значно легша ФАБ-500. Тепер же він вимагає нагородити всіх причетних до розробки.

Як Україна може протидіяти російським авіабомбам

Військовий оглядач Олександр Коваленко говорить, що рецепт протидії КАБам складається з трьох інгредієнтів: "великого радіусу дії ППО для знищення носіїв КАБів на великих відстанях, винищувачі F-16 для знищення носіїв КАБів на великих відстанях та ОТРК ATCMS для знищення носіїв КАБів на аеродромах на великих відстанях". На жаль, Україна або не має цих засобів, або не може завдати ударів по Росії.