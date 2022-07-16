росія випустила по Нікополю 53 ракети: люди, що були під завалами, загинули

Окупанти обстріляли Нікополь, випустивши по місту 53 ракети з "Градів". На жаль, не минулося без жертв та постраждалих.

Сумну новину повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Важливо Окупанти завдали ракетного удару біля Нікополя

Обстріл Нікополя: головне

Вибухи у Нікополі пролунали приблизно о 4 ранку 16 липня. Сталося це якраз під час повітряної тривоги. У місті пошкоджені:

12 п'ятиповерхових будинків,

школа,

будівля ПТУ.

Що відомо про жертв та постраждалих

За даними Резніченка, у Нікополі рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла двох загиблих через ворожий обстріл. Одна поранена жінка зараз у лікарні. Її стан медики оцінюють, як середній.

російська орда ранком ударила по Нікополю з "Градів". Випустили 53 ракети! 53! По мирних житлових кварталах. росія відкрила для себе портал до пекла. І зворотнього шляху у неї уже немає,

– наголосив голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки обстрілів у Нікополі / Фото Валентина Резніченка

Ніч проти 16 липня в Україні була неспокійною

Ворог завдав удару по Чугуєву, що на Харківщині. Внаслідок дій окупантів загинуло троє мирних мешканців. Як повідомили у Харківській прокуратурі, слідчі вже відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Зранку 16 липня ворог атакував Костянтинівку ракетами. Внаслідок ракетного удару з боку росіян постраждав приватний сектор, а також промислові об'єкти міста, що у Краматорському районі.

Вкрай неспокійним був ранок для мешканців Одеси. Спочатку їх розбудила повітряна тривога. А після неї у місті пролунали вибухи.

Пізно ввечері 15 липня окупанти випустили 6 ракет по Дніпру. На жаль, частина з них влучила у велике українське підприємство з виробництва ракетно-космічної техніки "Южмаш".

Варте уваги – росія випустила 53 ракети по Нікополю: дивіться відео