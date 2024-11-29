Росія випустила по Україні понад 130 "Шахедів": скільки вдалося збити

Росія продовжує тероризувати "Шахедами" мирні міста України. У ніч на 29 листопада ворог випустив 132 ударних БпЛА.

Повідомляє 24 Канал із посиланням на звіт Повітряних сил. Сили ППО збили 81 російський дрон.

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Як відпрацювала ППО

У ніч на 29 листопада росіяни випустили по Україні 132 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотники невстановленого типу. Пуски дронів відбулася з Орла, Міллерово, Курська та Примосрько-Ахтарська.

До відбиття повітряної атаки залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито 88 ворожих безпілотників у Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях,

– йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що 41 БпЛА було локаційно втрачено. Ймовірно, це сталося через активну протидію РЕБ Сил оборони. Також 1 безпілотник повернувся назад в Росію.

Внаслідок російської атаки в кількох областях пошкоджено інфраструктуру, автомобілі, приватні та багатоквартирні будинки. Усім потерпілим надається допомога.