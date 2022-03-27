Росія випустила рекордну кількість ракет: Україна встановила рекорд, збивши більшість з них

У суботу, 26 березня, російські окупанти випустили на територію України рекордну кількість ракет, тоді як українська ППО встановила рекорд. Скільки це коштувало ворогу – читайте далі.

Згідно з даними видання, яке посилається на власні джерела, йдеться про 52 ракети, які були випущені з кораблів Чорноморського флоту в акваторії Севастополя, а також – щонайменше 18 ракет з території сусідньої Білорусі.

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Росія випустила рекордну кількість ракет по Україні за день

Орієнтовна вартість цих ракет перетнула позначку у 340 мільйонів доларів прямих виробничих витрат з урахуванням цін у 2020 році. Тоді як з витратами на логістику ця цифра зросте до пів мільярда доларів лише за ракети з кораблів Чорноморського флоту.

Рекорд України

Водночас Україна встановила рекорд, збивши переважну більшість ворожих ракет. З як мінімум 70 випущених ракет долетіли лише 8. Усі інші були знищені у небі. Нагадаємо, що 26 березня російські окупанти обстріляли території, які розташовані неподалік від кордону з Польщею. В той же день у сусідній країні з офіційним візитом перебував президент США Джозеф Байден. Зокрема, ворог обстріляв Львів.

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