Росія виробляє артилерійські снаряди швидше та у 4 рази дешевше, аніж Захід, – Sky News

Росія виробляє артилерійські снаряди приблизно втричі швидше, ніж західні союзники України. Окрім цього, вони коштують у чотири рази дешевше

Українські військові все ще критично потребують додаткових артилерійських снарядів. ЗСУ здатні випускати лише один боєприпас на кожні 5 російських.

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Проблеми у виробництві снарядів

Консалтингова компанія Bain & Company опублікувала дані, що підкреслюють серйозну проблему, з якою стикаються ЗСУ, коли покладаються на постачання боєприпасів з США та країни Європи.

Війна в Україна спонукала західних союзників пришвидшити виробництво артилерійських снарядів, але їх спроможності все ще відстають від Росії – і це попри те, що сукупна економічна потужність Європи та США перевищують показники Москви.

У результаті, за словами українських військових на передовій, за кожен обстріл, який вони обстрілюють по російських позиціях, війська загарбників можуть випустити приблизно п’ять снарядів у відповідь,

– пише Sky News.

Цього року російські заводи прогнозовано вироблять близько 4,5 мільйона артилерійських снарядів. Європейські країни та США за цей час здатні лише на 1,3 мільйона снарядів.

Щодо вартості, то середня вартість виробництва країнами НАТО 155-мм снаряда становить близько 4000 доларів за одиницю. Російський же аналог – 152-мм снаряд, коштує всього 1000 доларів США.

Також військові скаржаться на недостачу N-LAW. Вони кажуть, що на навчаннях вдають, що стріляють з зброї і будуть використовувати її лиш під час бою.

Спроможності ЗСУ

Видання Reuters 22 травня писало, що Україна нарешті має достатньо артилерійських снарядів для того, аби зупинити російський наступ. Військові, які дислокуються у північних районах Харківської області кажуть, що бої є дуже інтенсивними. Вони навіть кажуть, що у цьому регіоні "гарячіше", ніж у Бахмуті.

Водночас The Telegraph стверджує, що Київ перемагає у ракетно-дроновій війні. Експерт з ППО Том Шарп пише, що рівень інтенсивності українських ударів по російських кораблях, портовій інфраструктурі та енергооб'єктах вражає. За його словами, російська ППО перебуває у хаосі.