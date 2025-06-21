Здатна виробляти до 170 дронів за добу: в ГУР розповіли, скільки ракет і безпілотників має Росія

Росія невпинно продовжує виробляти ударні безпілотники та ракети. Саме ними країна-агресорка атакує Україну.

Станом на 15 червня 2025 року вона має на озброєнні понад 1950 стратегічних ракет різного типу, серед яких балістичні, крилаті ракети та гіперзвукові "Кинджали". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

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Скільки ракет та дронів має Росія

У Головному управління розвідки Міністерства оборони України кажуть, що основні запаси ракет Росії включають:

до 500 балістичних ракет 9М723 "Іскандер-М";

до 300 крилатих ракет 9М728/9М729 "Іскандер-К";

до 260 крилатих ракет Х-101, які запускають бомбардувальники Ту-95 та Ту-160;

до 280 крилатих ракет Х-22/Х-32 із бомбардувальників Ту-22М3;

понад 400 крилатих ракет 3М-14 "Калібр";

до 150 гіперзвукових аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" на винищувачах МіГ-31К;

до 60 балістичних ракет KN-23 північнокорейського виробництва.

Зауважимо, що по окремих позиціях Росії вдалося наростити обсяги виробництва ракет на 10 – 20%. За даними ГУР, Росія виробляє до 195 ракет щомісяця, а саме:

до 60 ракет "Іскандер-М";

до 20 "Іскандер-К";

до 60 "Х-101";

до 10 модернізованих Х-32;

до 30 "Калібрів";

до 15 "Кинджалів".

Окрім цього, Москва володіє тисячами ударних безпілотників типу Shahed-136 та їхніх імітаторів. За даними розвідки, станом на 15 червня у Росії було понад 6 тисяч ударних БпЛА типу "Герань-2" (Shahed-136), "Гарпія-А1" та понад 6 тисяч імітаторів ("Гербера").

За оцінкою ГУР, Росія здатна виробляти до 170 таких дронів на добу. До кінця цього року вона планує наростити виробництво до 190 одиниць безпілотників на день.

Зазначимо, що росіяни також випускають дедалі більше бронетехніки. Проте досить ощадливо використовують її на полі бою. Наразі спостерігається нарощення виробництва танків Т-90М.