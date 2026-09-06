Дві тисячі "Гераней" за вересень: навіщо Китаю допомагати Росії з реактивними дронами

Росія планує суттєво збільшити виробництво та використання реактивних безпілотників "Герань", маючи плани виготовити до двох тисяч таких одиниць протягом поточного місяця. Попри офіційні заклики Пекіна до врегулювання війни, саме китайські компоненти дозволяють ВПК Росії мати в арсеналі ці ударні засоби.

Генерал-лейтенант, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко розповів 24 Каналу, що Китай має значний вплив на можливість Росії продовжувати масове виробництво реактивних безпілотників.

Чому Китай допомагає Росії з безпілотниками

За словами генерала-лейтенанта, Пекін сповідує власний прагматичний підхід у геополітиці, намагаючись балансувати між торгівлею та розширенням світового впливу. Для Китаю надзвичайно важливо заробляти кошти, адже економічні відносини із Заходом зазнають певних ускладнень.

Якби Китай зупинив постачання всього цього, двигунів, наприклад, то з "Шахедами" довго росіяни б не протрималися,

– озвучив Романенко.

Він підкреслив, що на ворога сьогодні найбільше впливають дії безпосередньо України на полі бою та удари по російській території, допомога міжнародних союзників в цьому залишається критично важливою.

Як протидіяти атакам реактивних БпЛА

Ворог прагне збільшити частку реактивних дронів в ударах до 80%, що створює нові виклики для українських сил ППО. Росія, як зауважив генерал-лейтенант, вже виконала більшість річних планів із виробництва балістики та БпЛА, оскільки її економіка повністю переведена на військові рейки.

Збивати реактивні "Шахеди" проблематично. У нас є засоби – це винищувачі, зенітно-ракетні комплекси близької й середньої дальності, переносні ЗРК і засоби радіоелектронної боротьби по повітряних цілях, але потрібні боєприпаси,

– зазначив Романенко.

Засновник фонду "Закриємо небо України" наголосив, що для літаків F-16 та зенітних комплексів потрібна достатня кількість ракет класу "повітря – повітря", адже використання авіаційних гармат проти дронів є вкрай небезпечним через ризик ураження уламками.

Про загрозу збільшення реактивних дронів і методи протидії: дивіться відео