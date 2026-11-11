Росія висилає дипломата Молдови після скандалу з безпілотником і вибухівкою

Росія оголосила про висилку співробітника посольства Молдови у відповідь на рішення Кишинева видворити російського дипломата. Причиною дипломатичного конфлікту став безпілотник із вибухівкою, який виявили на території Молдови наприкінці жовтня.

Про це повідомляє МЗС Росії.

Що відомо про висилку молдовського дипломата?

У вівторок, 10 листопада, до Міністерства закордонних справ Росії викликали посла Молдови Ліліана Дарія. Йому висловили протест через рішення Кишинева оголосити співробітника російського посольства персоною нон грата.

У Москві заявили, що молдовська влада нібито використала "формальний привід" для видворення російського дипломата. Йдеться про виявлення на території країни уламків безпілотника з вибухівкою.

Російська сторона також стверджує, що Кишинів не надав доказів російського походження дрона.

Зазначено, що відсутність доказів російського походження згаданого БПЛА свідчить про надуманий характер відповідного рішення, яке стало черговим недружнім кроком Молдови. Його справжня мета – подальше руйнування російсько-молдовських відносин, що мають багатовікову історію,

– заявили в російському зовнішньополітичному відомстві.

Послу Молдови вручили ноту, у якій повідомили, що Москва, керуючись принципом взаємності, оголошує одного зі співробітників молдовського посольства в Росії неприйнятною особою.

Через що між Молдовою та Росією виник дипломатичний конфлікт?

Дипломатичне загострення почалося 23 жовтня, коли на території Молдови виявили безпілотник із вибухівкою. Він упав у селі Кіштельниця приблизно за 100 метрів від житлового будинку.

Міністерство закордонних справ Молдови засудило порушення повітряного простору країни та поклало відповідальність за інцидент на Росію. Після цього Кишинів оголосив співробітника російського посольства персоною нон грата.

Президентка Молдови Мая Санду також наголосила, що російська війна продовжує становити загрозу для громадян її країни.