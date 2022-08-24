Зеленський виступив на Радбезі ООН: росія хотіла завадити, але не вийшло

Під час засідання Радбезу ООН представнику росії вистачило сміливості виступити проти участі президента Володимира Зеленського в засіданні в онлайн-форматі. кремлівські дипломати кажуть про "порушення правил".

Таку заяву зробив російський представник в ООН сергєй небензя після початку засідання Радбезу. Уже пів року досі залишається відкритим питання, чому країна, яка почала війну проти суверенної держави, є членом Радбезу й висловлюється щодо країни-жертви своєї агресії.

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небензя згадав про "правила ООН"

Постпред росії вирішив цинічного згадати про те, що в ООН "існують правила" і байдуже, що всі правила організації росія встигла зневажити та порушити. Свою позицію щодо виступу президента України Володимира Зеленського сєргєй небензя "обґрунтував" тим, що виступ повинен бути лише очним.

Крім того, небензя згадав про таке слово як "повага" і мав сміливість звинуватити Володимира Зеленського у "неповазі" до членів Радбезу через те, що він виступає дистанційно.

Потім кремлівський представник вирішив поцікавитися, чому президент країни, яка страждає від російської агресії, не може прибути до США та виступити перед Радбезом. Потім, продовжуючи потік свідомості, небензя звинуватив ООН у тому, що Україна отримує занадто багато гуманітарної допомоги, а Зеленського у тому, що він "вільно пересувається країною та позує для журналів", тому й може прибути на засідання.

Попри вислови небензі, Зеленський виступив на Радбезі

Від початку повномасштабного вторгнення Володимир Зеленський втретє виступив на засіданні Радбезу ООН. Президент звернув увагу на ядерний шантаж росії, яка досі контролює найбільшу в Європі та Україні АЕС – Запорізьку.

Президент наголосив, що загроза є серйозною, адже в часи Чорнобильської катастрофи на АЕС вибухнув 1 реактор.

Також глава держави розповів членам Радбезу про черговий удар росіян по Дніпру. Унаслідок російської атаки є загиблі та поранені.

Зеленський також наголосив на темі продовольчого та енергетичного шантажу окупантів. Саме дії росіян спричинили кризу на продовольчому ринку і зараз окупанти за допомогою своїх енергоносіїв намагаються тиснути на Захід. І попри це росія залишається членом Радбезу ООН.

Президент підкреслив, що росія не дотримується конвенцій щодо військовополонених і є країною військових злочинців, які підуть далі, якщо їх не зупинити в Україні.

росію потрібно притягнути до відповідальності за цей злочин – агресію проти України й резолюцію про це буде подано перед 77-ю Генеральною Асамблеєю ООН,

– наголосив Зеленський.

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