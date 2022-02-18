Росія висуває вимоги, які Захід не може виконати, – військовий експерт
Росія вимагає від Заходу згорнути своє озброєння на території Східної Європи. Водночас сама навпаки вводить війська у Білорусь та лякає наступом.
Про це в ефірі 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов. Він зауважив, що у Білорусь вже приїжджав начальник генштабу Росії Валерій Герасімов.
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"Це буде оперативне угруповання, яке там (у Білорусі – 24 канал) залишиться назавжди. Потім, можливо, ще й додасться ядерний компонент", – сказав Жданов.
Що хоче показати Росія
Військовий експер зазначив, що Росія використовує свій давній трюк.
Росія висуває вимоги, які не можуть бути виконані Заходом,
– зауважив Жданов.
У такий спосіб, мовляв, Росія ставить Захід перед вибором: "або починаємо війну, або ви відступаєте".
Раніше Захід дійсно відступав, це спрацьовувало. Починаючи з Першої холодної війни, Захід не йшов на конфронтацію і пряме протистояння з Росією. На це і сподівається Росія зараз. Вона показує свою рішучість і готовність воювати, ціна питання "великої держави" для Росії не стоїть взагалі.
Олег Жданов про дії Росії щодо Заходу: дивіться відео
Російське озброєння у Білорусі: що відомо
- У Білорусь стягнули російські війська нібито для проведення спільних навчань "Союзна рішучість".
- Все відбувається поблизу кордону з Україною, тому Захід насторожений.
- Олександр Лукашенко заявив, що планує закупити усю привезену російську техніку.
- Навчання триватимуть до 20 лютого.