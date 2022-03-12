Росія витратила на війну річний пенсійний бюджет – 30 мільярдів доларів, – Bloomberg

Понад два тижні триває вторгнення військ Росії до України після божевільного наказу Володимира Путіна. Українська економіка також зазнала удару.

Але економіка Росії страждає незмірно більше – через велетенську лавину санкцій проти росіян, запроваджених світом. Цікаву аналітику з цього приводу навели у Bloomberg.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій 3 тижня війни

Путін грабує свій народ, витрачаючи гроші на війну

Спад російської економіки за два тижні війни можна порівняти з найгіршими спадами за понад 20 років правління Путіна. Зокрема, понад 30 мільярдів доларів буквально вимито з річного ВВП (валового внутрішнього продукту) Росії.

Якщо рахувати за поточним курсом валют, цих грошей вистачило б на цілий рік грошового забезпечення пенсій для всіх російських пенсіонерів.

При тому, зауважте, минулі два роки через ціни на газ, нафту та загальну ринкову світову кон'юнктуру економіка Росії була на піднесенні. Піднесенні, для обнулення якого вистачило кількох днів безглуздої авантюри кремлівського диктатора.

До слова, ми перемололи вже третину військ Росії: відео з виступом Арестовича