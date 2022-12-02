Росія вивела "Калібри" з Чорного моря: Гуменюк пояснила, що це означає

У Чорному морі вранці 2 грудня немає ворожих ракетоносіїв. Однак розслаблятись не варто, оскільки це може бути зумовлене кількома причинами.

Російські носії "Калібрів" зайшли у пункти базування. Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає 24 канал.

Важливо Імовірність висока, він може бути дуже масованим, – у ЗСУ розповіли про загрозу нового удару

На морі триває помірний шторм. Однак, за словами Гуменюк, росіяни можуть навмисно маневрувати, випробовуючи нервову систему українців.

Удар може бути масованим

Речниця пояснила, що держава-агресор застосовує елементи гібридної війни. Наприклад, було попередження про загрозу масованої ракетної атаки, яка так і не відбулась. Це означає, що росіяни застосовують психологічний тиск, аби українці "розслабились".

Тому Гуменюк констатувала, що ймовірність удару справді висока, й він може бути дуже масованим. Однак не варто напружуватись і чекати. Сигнали повітряної тривоги сповістять про небезпеку.

Що цьому передувало

Напередодні українців попередили, що росіяни стягнули авіацію до своїх аеродромів, що може свідчити про підготовку масованого ракетного удару.

Президент Володимир Зеленський закликав не ігнорувати сирени. Однак наразі нового масованого обстрілу не було.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що не варто себе накручувати. Українська влада сповістить громадян, якщо їм загрожуватиме небезпека. Наразі треба продовжувати жити, хоч у нинішніх умовах це складніше.

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