Росія вивела в море весь Чорноморський флот, аби протидіяти "Сі Бриз", – розвідка

Росія намагається протидіяти навчанням "Сі Бриз – 2021" усіма можливими способами. Зокрема, для спостереження за міжнародними маневрами Москва вивела в море весь Чорноморський флот.

У Міноборони наголосили, що країна-агресор боїться втратити свою домінувальну роль на півночі Чорного моря, тому вдається до відчайдушних кроків.

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Росія вивела у море весь Чорноморський флот

Для спостереження за міжнародними морськими маневрами Росія вивела в море весь корабельний склад Чорноморського флоту,

– повідомила розвідка.

Представник розвідки Вадим Скібіцький зазначив, що Москва намагається продемонструвати, що вона готова до відстоювання своїх інтересів із використанням військової сили. Але Росії не вистачає сил і засобів в Чорному морі.

Адже тепер колективну безпеку в Чорноморському регіоні готові забезпечувати й нові країни – члени НАТО, яких не було за часів Радянського Союзу.

Сили Росії не відповідають потенціалу союзників

Скібіцький також наголосив, що міжнародна спільнота демонструє свою солідарність з Україною та докладає спільних зусиль із забезпечення безпеки в регіоні. А Москва цього реально боїться.

За словами представника розвідки, намагання Росії показати свою готовність застосувати силу не співмірне з потенціалом тих країн, які беруть участь у міжнародних навчаннях.

Навчання "Сі Бриз-2021": головне

"Сі Бриз-2021" триватимуть з 28 червня до 10 липня. Заходи відбуватимуться в Одесі, Очакові, а також на території Дністровського лиману, Кінбурнської коси, островів Зміїний і Первомайський.

Темою навчань є проведення міжнародної морської операції з безпеки у кризовому регіоні відповідно до стандартів НАТО.

У "Сі Бриз-2021" беруть участь приблизно 30 кораблів, катерів та суден, понад 30 літаків і вертольотів, приблизно 5 000 військових, 50 одиниць озброєння і техніки.

Від 2015 року Росія почала стрімко нарощувати в окупованому Криму свою військову складову. Коли проходять міжнародні військові морські навчання, окупанти відпрацьовують різні способи та методи ураження тих угруповань, які формуються в Чорному морі.