Вперше в історії: Росія вивела всі субмарини Чорноморського флоту в море

Росія вперше в історії вивела всі підводні човни Чорноморського флоту в море. Там їх залучили до бойових завдань.

За словами старшого офіцера бригади підводних човнів ЧФ капітана 1 рангу Анатолія Варочкіна, такий формат бойового чергування практикується у світі вперше.

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Усі субмарини ЧФ – у морі

Всі підводні човни Чорноморського флоту виконують поставлені завдання за межами місць базування,

– йдеться в повідомлені.

Жодного підводного човна на базі Чорноморського флоту немає. "Це безпрецедентний випадок, якого немає ні на флотах Російської Федерації, ні на флотах іноземних держав", – заявив Варочкін.

Він додав, що всі 6 сучасних підводних човнів виконують різні завдання в морі.

До слова, 19 березня в Росії відзначають День моряка-підводника.