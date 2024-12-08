Росія виводить з Сирії кораблі та вивозить озброєння літаками, – ГУР

У Сирії впав режим Башара Асада. Це вдарило по його головному союзнику – Владіміру Путіну. Росіяни почали тікати з країни разом зі своїм озброєнням.

8 грудня сирійська опозиція оголосила про захоплення Дамаска, що стало фактичним поваленням режиму Асада. Наразі резиденція диктатора, урядові будівлі та центральний офіс національного телебачення перебувають під владою повстанців, передає 24 Канал із посиланням на ГУР.

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Росія накивала п'ятами із Сирії

Після втрати контролю над Дамаском на тлі продовження наступальної операції опозиційних сил у провінціях Латакія, Хама та Тартус російська армія вивела свої бойові кораблі з військово-морської бази у Тартусі, яку Асад раніше віддав у користування Москві як плату за свою безпеку.



Зазначається, що 8 грудня 2024 року з Тартуса у Середземне море вийшли фрегат "Адмірал Григорович" Чорноморського флоту Росії та вантажне судно "Інженєр Трубін" Північного флоту країни-агресорки.



Також окупанти перекидають із Сирії залишки своїх озброєнь та військової техніки літаками із авіабази у Хмемімі.

Після взяття Дамаска опозиційні до Асада сили рухаються до узбережжя – ймовірна втрата Росією військових баз у Тартусі та Хмеймімі фіналізує поразку Кремля на Близькому Сході,

– наголосили у розвідці.

До слова, раніше прем'єр Сирії пояснив, що долю російських військових баз вирішуватиме вже нова влада.