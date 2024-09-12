Зійшлись три фактори: чому Росія виводить своїх військових з Білорусі

Українські прикордонники повідомили, що Росія вивела з території Білорусі всі свої війська. Причиною таких дій країни-агресорки є кілька факторів.

Про це 24 Каналу розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник антикризового управління Павло Латушко, зауваживши, що Росії не вистачає ресурсів для війни проти України та для використання самої Білорусі, як території для здійснення агресії. Ба більше, Росії будуть абсолютно невигідні протести білорусів в разі здійснення наступу з їхнього боку.

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Чому Росія виводить своїх військових з Білорусі

За словами заступника, є три фактори, чому країна-агресорка виводить своїх військових з Білорусі:

Росії не вистачає людського ресурсу для війни проти України;

Росія не хоче використовувати білоруський полігон, адже для цього потрібно платити Алєксандру Лукашенку;

В Росії немає ресурсів для використання території Білорусі для агресії.

Щодо останнього фактору, Латушко пояснив, що зі стратегічного погляду, будь-який експерт би підтвердив логічність використання території Білорусі для війни. Оскільки країна-агресорка не має ресурсів, вона могла б заставити Лукашенка ввійти у війну зі своїми військами. Однак Росія цього не робить.

Путін розуміє, що білоруська армія не в змозі виконувати завдання самостійно, у нього не має ресурсів, щоб додати Білорусі російських солдатів. Крім цього, залучення білоруських військ може призвести до протестів білорусів. Росії ж не потрібно такого, щоб потім висилати ресурси для їх подавлення,

– зазначив заступник керівника.

До слова, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що наразі активності ворога на кордоні з Білоруссю не фіксується. Всі заяви Білорусі є нагнітанням ситуації для відволікання уваги від більш важливих моментів війни.