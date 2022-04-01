Росія вивозить техніку з Київської області: везуть крадені авто та награбоване майно
1 квітня 2022 , 07:00Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія частково відводить війська з півночі Київської області до кордону з Білоруссю. Їдуть колони з технікою, зокрема, й розграбованою.
У складі колон є й цивільний транспорт. Наприклад, вантажівки, автобуси, мікроавтобуси, легковики.
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Цю техніку загарбники награбували під час тимчасового зайняття територій. Крім того, росіяни вивозять і крадене майно.
До речі – Росіяни скаржаться на забезпечення своєї армії, а українську вихваляють: