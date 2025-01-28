Росія вивозить техніку з сирійського порту Тартус: що видно на супутникових знімках

Звезену з усієї Сирії російську військову техніку в порту Тартус вантажать на судна Sparta і Sparta II. Вони належать компанії "Оборонлогістика" міноборони Росії.

Перші супутникові знімки порту високої роздільної здатності підтверджують інформацію. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Радіо Свобода", яке опублікувало відповідне відео.

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Одне судно вже покинуло Тартус

Видання порівняло фотографії від 18 і 27 січня 2025 року. Судно Sparta II вже покинуло порт, і разом із ним з причалу зникла значна частина техніки.

Судно Sparta залишається в порту, а найближчий до нього майданчик, який був майже порожнім 18 січня, тепер заповнений контейнерами.

Порівняння знімків із космосу: дивитися відео

Раніше 24 Канал писав про прибуття до Тартуса двох російських кораблів. Нова влада Сирії розірвала домовленість із Росією про управління портом, після чого держава-терорист почала евакуацію військ. За останні тижні туди доставили багато військового транспорту та обладнання.

Зауважимо, росіяни розпочали вивозити зброю ще наприкінці 2024 року.

Що відомо про порт

У зведенні Міністерства оборони Великої Британії нещодавно повідомляли – після падіння режиму Асада постійне оперативне з'єднання військово-морського флоту Росії у Середземному морі втратило доступ до бази в Тартусі.

Це ускладнило обслуговування та логістичну підтримку, а альтернативи, яка могла б повноцінно замінити сирійський порт, поки не знайшли.

Тоді залишалося незрозумілим, чи планує Росія передислокувати свої сили до можливих локацій у Північній Африці.