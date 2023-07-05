Росія втратила у війні майже половину своєї боєздатності, – глава ЗС Великої Британії
Джерело:Financial Times
За пів року війни Росія втратила в Україні майже половину своєї боєздатності. Кожного дня зброї, техніки та особового складу у ворога стає все менше.
Таку інформацію озвучив командувач Збройних сил Великої Британії Тоні Радакін.
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Росія втратила майже половину боєздатності своєї армії. Торік вона випустила 10 мільйонів артилерійських снарядів, але в кращому випадку може виробляти 1 мільйон снарядів на рік. Вона втратила 2,5 тисячі танків, а в кращому випадку може виробляти 200 нових танків на рік,
– пояснив Радакін.
Контрнаступ не можна прив'язувати до термінів
До речі, британський командувач прокоментував і контрнаступ Збройних Сил України. Він зазначив, що західні союзники Києва сподівалися на швидкий прорив українських військ. Однак висока щільність російських мінних полів, відсутність повітряного прикриття в українських сил та не повною мірою надане військове обладнання ускладнили контрнаступальну кампанію.
Та й загалом, за словами Радакіна, було несправедливо прив'язувати українські наступальні дії до певного терміну, адже контрнаступ є комплексом заходів.
Що відомо про втрати росіян на війні
- Станом на ранок 5 липня російська армія позбулася в Україні 231 700 бійців. Лише за минулу добу ряди полеглих окупантів поповнили 670 ворожих солдатів.
- Наші воїни впродовж 4 липня знищили 3 російські танки, 9 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 9 одиниць РСЗВ, засіб ППО, 12 безпілотників, 22 одиниці автомобільної техніки, 8 одиниць спеціальної техніки.