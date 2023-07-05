Росія втратила у війні майже половину своєї боєздатності, – глава ЗС Великої Британії

За пів року війни Росія втратила в Україні майже половину своєї боєздатності. Кожного дня зброї, техніки та особового складу у ворога стає все менше.

Таку інформацію озвучив командувач Збройних сил Великої Британії Тоні Радакін.

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Росія втратила майже половину боєздатності своєї армії. Торік вона випустила 10 мільйонів артилерійських снарядів, але в кращому випадку може виробляти 1 мільйон снарядів на рік. Вона втратила 2,5 тисячі танків, а в кращому випадку може виробляти 200 нових танків на рік,

– пояснив Радакін.

Контрнаступ не можна прив'язувати до термінів

До речі, британський командувач прокоментував і контрнаступ Збройних Сил України. Він зазначив, що західні союзники Києва сподівалися на швидкий прорив українських військ. Однак висока щільність російських мінних полів, відсутність повітряного прикриття в українських сил та не повною мірою надане військове обладнання ускладнили контрнаступальну кампанію.

Та й загалом, за словами Радакіна, було несправедливо прив'язувати українські наступальні дії до певного терміну, адже контрнаступ є комплексом заходів.

Що відомо про втрати росіян на війні