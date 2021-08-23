Росія визнала небажаними релігійні організації з України й Латвії

23 серпня 2021 , 16:53
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Джерело:

"Дождь"

Російська генпрокуратура визнала небажаною діяльність 4 латвійських і українських релігійних організацій. Причина – нібито загроза безпеці та конституційному ладу Росії.

У Росії вирішили внести українські та литовські релігійні організації у список "небажаних" на території країни.

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Небажані у Росії релігійні організації з України:

  • Духовне управління євангельських християн Української Християнської Церкви "Нове Покоління";
  • Духовний навчальний заклад Міжнародний Біблійний Коледж "Нове Покоління".

Релігійні організації з Латвії у списку небажаних:

  • міжнародне християнський рух "Нове покоління";
  • Євангельська християнська церква "Нове Покоління".

У генпрокуратурі пояснили своє рішення тим, що діяльність цих релігійних організацій начебто "становить загрозу основам конституційного ладу і безпеки Російської Федерації".

Список "небажаних": які передбачені обмеження

  • Внесення до списку "небажаних" передбачає заборону на створення на території Росії нових структурних підрозділів організації, а також припинення діяльності раніше сформованих структур.
  • За порушення заборони передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

 

 

Автор: Наталія Пристанська